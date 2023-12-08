Юный вокалист из Ингушетии стал лауреатом всероссийского фестиваля в КБР
Воспитанник вокального кружка эстрадно-джазового направления Карабулакского дома культуры Мухаммад Амерханов занял первое место на Всероссийском фестивале-конкурсе «Хрустальная Терпсихора», который прошел в Нальчике.
Как рассказал «Ингушетии» представитель Республиканского дома народного творчества, подготовил к конкурсу юного вокалиста народный артист Ингушетии Артур Хулагов.
«Фестиваль «Хрустальная Терпсихора» показал, что таланты наших детей могут проявляться в самых разных жанрах, и каждый из них может внести свой вклад в развитие культуры нашей страны», — отметил собеседник.