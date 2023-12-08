Конкурс

Юный вокалист из Ингушетии стал лауреатом всероссийского фестиваля в КБР

0

Воспитанник вокального кружка эстрадно-джазового направления Карабулакского дома культуры Мухаммад Амерханов занял первое место на Всероссийском фестивале-конкурсе «Хрустальная Терпсихора», который прошел в Нальчике.

Как рассказал «Ингушетии» представитель Республиканского дома народного творчества, подготовил к конкурсу юного вокалиста народный артист Ингушетии Артур Хулагов.

«Фестиваль «Хрустальная Терпсихора» показал, что таланты наших детей могут проявляться в самых разных жанрах, и каждый из них может внести свой вклад в развитие культуры нашей страны», — отметил собеседник.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полицейские в Ингушетии подбросили наркотики жителю региона
Подполковнику Султану Хашагульгову из Ингушетии Владимир Путин вручил Звезду Героя России
В селе Южное Ингушетии откроют новый ФАП в начале 2024 года
В Ингушетии загорелась кровля частного дома
Ансамбль «Таргим» из Ингушетии стал триумфатором фестиваля «Хрустальная Терпсихора»
В Сунже Ингушетии газифицированы школа и детский сад
Программисты Ингушетии вышли в финал чемпионата России в Москве
Глава Ингушетии озвучил имена осужденных сбытчиков наркотиков
В Карабулаке Ингушетии провели антинаркотическую игру-викторину
В администрации Назрановского района Ингушетии чествовали кикбоксера Ислама Муталиева
В Магасе прошла конференция «Конституционализм и правовое развитие: итоги, перспективы»

Главное

Яндекс.Метрика

 