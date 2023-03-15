Юный воспитанник экажевской спортшколы Ингушетии стал победителем этапа лиги «ЛокоДзюдо»

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили в городе Каспийске (Дагестан). Торшхоев выступал в весовой категории до 38 кг. Тренируют юного атлета опытные наставники Абубакар Муталиев и Мухаммад Куриев.

Напомним, данный турнир проходил по жёстким правилам, как и на взрослых состязаниях: запрещённый захват или приём — предупреждение или дисквалификация.