За 6 месяцев в Ингушетии оказана господдержка в приобретении жилья 26 семьям

Об этом на рабочей встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым сообщил руководитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Ваха Беков.

«Министерство проводит активную работу с участниками госпрограмм, в том числе разъяснительную. Это важная работа, плановая, ей должно уделяться постоянное внимание», — отметил руководитель субъекта в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что в этом году властям республики удалось организовать паломничество в Мекку и Медину прямыми рейсами из аэропорта «Магас» имени первого Героя России Суламбека Осканова и не только для местных жителей, но и представителей из соседних регионов. Были приложены все усилия, чтобы создать для них максимально комфортные условия.

«Поблагодарил министра за постоянное внимание ко всем этим вопросам. Сейчас министерством ведется активная работа по разработке механизмов предоставления справок об отсутствии наркотической зависимости и ВИЧ-инфекций при вступлении в брак. Многие жители республики и религиозные деятели поддержали эту инициативу», — добавил Махмуд-Али Калиматов.