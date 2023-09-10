За 6 месяцев в Ингушетии под строительство объектов отведен 81 земельный участок

Об этом на рабочей встрече в Магасе рассказала Главе республики Махмуд-Али Калиматову руководитель ведомства Лида Плиева.

«Здесь необходимо отметить наиболее повторяющиеся нарушения — это несоответствие планируемых к отводу земель градостроительному регламенту разрешенного использования участка, установленного утвержденными правилами землепользования и застройки», — отметила она.

По ее словам, в правительство региона направлено заключение на проект генплана столицы Ингушетии. В постоянном режиме проводится работа по мониторингу схемы территориального планирования республики.

Также ведется сбор, анализ и подготовка информации для направления ежемесячного отчета в Минстрой России о ходе реализации «дорожной карты» в рамках комплексного развития территории бывшего кирпичного завода в Назрани.

Кроме того, для подготовки ежегодного доклада руководителя субъекта Президенту России об исполнении поручений, данных главой государства по итогам заседания Госсовета от 17 мая 2016 года, проведен анализ разработки и синхронизации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, схем водоотведения муниципальных образований. Установлено, что синхронизация в республике проведена 44 муниципалитетами из 45, кроме Магаса.

Лида Плиева отметила, что для профилактики нарушений градостроительного законодательства, отдел контроля в постоянном режиме информирует органы местного самоуправления о необходимости приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.