За бесцельную стрельбу участника свадебного кортежа в Ингушетии привлекли к ответственности

Выстрелы производились из автомобиля Lada Priora без номеров. При проверке сотрудниками ОМВД России по Назрани багажного отсека машины, обнаружен, как позднее установлено экспертом, автомат Калашникова свето-шумового действия с двумя магазинами, содержавшими в общей сложности 31 боеприпас.

Оружие изъято. В отношении нарушителя общественного порядка составлены административные протоколы по ряду статей КоАП России, в их числе — мелкое хулиганство и стрельба в не отведенных для этого местах.