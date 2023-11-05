МВД

За бесцельную стрельбу участника свадебного кортежа в Ингушетии привлекли к ответственности

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За бесцельную стрельбу 20-летнего участника свадебного кортежа привлекли к ответственности, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.

Выстрелы производились из автомобиля Lada Priora без номеров. При проверке сотрудниками ОМВД России по Назрани багажного отсека машины, обнаружен, как позднее установлено экспертом, автомат Калашникова свето-шумового действия с двумя магазинами, содержавшими в общей сложности 31 боеприпас.

Оружие изъято. В отношении нарушителя общественного порядка составлены административные протоколы по ряду статей КоАП России, в их числе — мелкое хулиганство и стрельба в не отведенных для этого местах.

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