За год число регулярно занимающихся спортом и физкультурой в Ингушетии выросло почти на 9%

«Конечно, не все попадают в отчеты. Например, те, кто тренируется самостоятельно, берет индивидуальные уроки или совершает утренние пробежки. Наша задача — сделать спорт народным. К этому мы и стремимся. Ощутимые результаты уже есть», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов после встречи с министром спорта Али Дошхоклоевым.

Министр рассказал, что в 2023 году в регионе проведено 78 спортивно-массовых мероприятий. Ингушские спортсмены на различных соревнованиях завоевали 78 золотых, 66 — серебряных медалей, а также 121 бронзу. 2 081 из них принял участие в выездных спортивно-массовых и учебно-тренировочных мероприятиях. За год спортсменам присвоено 18 званий «Мастер спорта», 339 званий кандидата в мастера спорта, 66 — первых разрядов, 58 — вторых и 12 — третьих разрядов.

«Открывая различные объекты, создавая дополнительные условия для ребят, мы стимулируем их желание еще больше заниматься спортом, выбирать для себя активный досуг, здоровый образ жизни. В этом году будем открывать современный спорткомплекс в Сунже с плавательным бассейном. До конца 2024 года новый ФОК появится в сельском поселении Барсуки. Для возведения подобных объектов по моему поручению отведены земельные участки в сельских поселениях Гази-Юрт и Сурхахи Назрановского района», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Глава считает, что озвученные показатели и задуманные планы внушают уверенность, что поставленные Президентом России цели будут достигнуты, а спорт и физкультура — станут нормой жизни и хорошей традицией для большого количества жителей республики.