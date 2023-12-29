Мошенничество

За хищение 30 млн рублей житель Ингушетии получил условный срок

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За хищение более 30 млн рублей из бюджета 51-летний житель республики приговорен к 4 годам условно. По ходатайству следствия судом в обеспечение возмещения причиненного им ущерба наложен арест на его имущество на общую сумму свыше 56 млн рублей, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального МВД.

По словам собеседника издания, правоохранителями установлено, что суть махинаций заключалась в получении на основании фиктивных документов сертификатов на улучшение жилищных условий для граждан, якобы участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Вместе с 55-летним сообщником осужденный подыскивал среди своих знакомых малоимущих, вводя их в заблуждение, получал копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи. После получения жилищных сертификатов злоумышленники убеждали их владельцев в необходимости открыть в банке расчетные счета для обслуживания целевых программ. Далее они подыскивал жилые объекты и заключали с их владельцами фиктивные договоры купли-продажи.

Оплата по этим договорам производилась за счет социальных выплат, выделенных из бюджета. Деньги перечислялись на счета владельцев государственных жилищных сертификатов, после чего переводились сначала липовым продавцам недвижимости, а затем и мошенникам.

Установлено, что мужчины причастны к незаконному получению 8 сертификатов.

Отмечается, что приговор Магасского районного суда вступил в законную силу. Сообщник осужденного скончался до возбуждения уголовного дела.

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