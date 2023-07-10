За нападение на полицейских будут судить жителя Сунженского района Ингушетии

По данным следствия, 24 апреля текущего года правоохранители прибыли в сельское поселение Троицкое по поступившему вызову о совершении противоправных действий местным жителем. На законные требования полицейских проехать с ними в отдел для выяснения обстоятельств происшествия, тот набросился на них и нанес несколько ударов, после чего был задержан.

Следователями собрана доказательственная база, уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.