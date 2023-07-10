За нападение на полицейских будут судить жителя Сунженского района Ингушетии
46-летний житель Сунженского района Ингушетии обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По данным следствия, 24 апреля текущего года правоохранители прибыли в сельское поселение Троицкое по поступившему вызову о совершении противоправных действий местным жителем. На законные требования полицейских проехать с ними в отдел для выяснения обстоятельств происшествия, тот набросился на них и нанес несколько ударов, после чего был задержан.
Следователями собрана доказательственная база, уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.