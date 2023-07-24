За неделю сотрудники МЧС по Ингушетии 12 раз привлекались на тушение пожаров

Для предотвращения пожаров, травматизма и гибели людей, с жителями региона проводились разъяснительные беседы с охватом более 340 человек, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по республике.

В ГУ МЧС России по Ингушетии призвали не нарушать и строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту, обратили внимание родителей на то, что нельзя оставлять детей без присмотра.