Хищение

За незаконную врезку в нефтепровод будут судить жителя Ингушетии

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В повреждении нефтепровода и покушении на хищении чужого имущества обвиняется 29-летний житель Назрановского района Ингушетии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отмечается, что мужчина в июне текущего года ночью на окраине сельского поселения Плиево, используя дрель-шуруповерт с металлическим сверлом, установил незаконную врезку в нефтепровод принадлежащей ОАО «РН «Ингушнефть». Набрав нефть в одну из принесенных им канистр, другие емкости он спрятал в кустах.

При повторной попытке кражи 300 литров нефти, общей стоимостью 8 тыс. рублей, обвиняемый был задержан охранником ЧОП «Таргим».

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Магасский районный суд.

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