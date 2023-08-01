За незаконную врезку в нефтепровод будут судить жителя Ингушетии

Отмечается, что мужчина в июне текущего года ночью на окраине сельского поселения Плиево, используя дрель-шуруповерт с металлическим сверлом, установил незаконную врезку в нефтепровод принадлежащей ОАО «РН «Ингушнефть». Набрав нефть в одну из принесенных им канистр, другие емкости он спрятал в кустах.

При повторной попытке кражи 300 литров нефти, общей стоимостью 8 тыс. рублей, обвиняемый был задержан охранником ЧОП «Таргим».

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Магасский районный суд.