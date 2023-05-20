За незаконный оборот Тропикамида житель Ингушетии получил 2,5 года колонии

Судом установлено, что осужденный для извлечения материальной выгоды, приобрел и хранил в багажном отделении своего автомобиля «Ford Focus» 151 капсулу «PGN 300», содержащие в своем составе сильнодействующее вещество — Прегабалин и 31 флакон Тропикамида.

В сентябре 2022 года, в состоянии опьянения сильнодействующими веществами, он был задержан правоохранителями на посту ДПС «Алмаз-502» города Магаса. При этом, ранее молодой человек уже был привлечен судом к административной ответственности и лишен права управления автомобилем за езду в нетрезвом виде.

Приговором Магасского районного суда, с учетом наличия на иждивении малолетнего ребенка, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права управления транспортными средствами сроком на два года.