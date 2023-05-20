Приговор

За незаконный оборот Тропикамида житель Ингушетии получил 2,5 года колонии

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22-летни житель республики осужден к лишению свободы за незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере и управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что осужденный для извлечения материальной выгоды, приобрел и хранил в багажном отделении своего автомобиля «Ford Focus» 151 капсулу «PGN 300», содержащие в своем составе сильнодействующее вещество — Прегабалин и 31 флакон Тропикамида.

В сентябре 2022 года, в состоянии опьянения сильнодействующими веществами, он был задержан правоохранителями на посту ДПС «Алмаз-502» города Магаса. При этом, ранее молодой человек уже был привлечен судом к административной ответственности и лишен права управления автомобилем за езду в нетрезвом виде.

Приговором Магасского районного суда, с учетом наличия на иждивении малолетнего ребенка, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права управления транспортными средствами сроком на два года.

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