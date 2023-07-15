Оружие

За незаконный сбыт оружия будут судить жителя Ингушетии

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За незаконный сбыт оружия 57-летний житель Назрановского района Ингушетии предстанет перед судом. Уголовное дело окончено расследованием УФСБ по республике, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в июле прошлого года обвиняемый совместно со своим родственником незаконно сбыл «условному закупщику» пистолет Макарова и 8 патронов к нему за 120 тыс. рублей. В августе в 2022 года в сельском поселении Али-Юрт они продали за 60 тыс. рублей тому же лицу самодельное огнестрельное оружие, изготовленное на базе пистолета Макарова ограниченного поражения и 4 патронами к нему, а через три дня в Назрани сбыли за 110 тыс. рублей еще один пистолет той же конструкции.

Помимо этого, мужчина хранил в металлической бочке во дворе своего домовладения в Али-Юрте самодельный пистолет с 4 патронами калибра 9 мм, пригодный для стрельбы, пока они не были обнаружены и изъяты в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия правоохранителями в августе минувшего года.

В ходе расследования уголовного дела с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он добровольно выдал тайник с огнестрельным оружием и боеприпасами — автомат Калашникова калибра 5,45 мм, 46 патронов калибра 5,45 и 9 мм, которые предполагались сбыть.

Дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Назрановский районный суд. В отношении соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

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