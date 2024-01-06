МВД

За перевозку газа без документов в Ингушетии задержали грузовик

0

Госавтоинспекторы республики остановили на посту «Волга-20» автомашину DAF 105.410 с полуприцепом-цистерной. Во время проверки документов выяснилось, что у водителя отсутствуют диагностические карты на перевозимый опасный груз — 15,5 тонн пропана, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального МВД.

В отношении перевозчика газа составлены административные протоколы по двум статьям КоАП России, в том числе — управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД.

Тягач доставлен на стоянку ООО «Илан» в городе Сунжа, по данному факту полицией проводится проверка.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
После отравления угарным газом ребенка прокуратурой Ингушетии проводится проверка
Три человека пострадали при опрокидывании легковушки в Ингушетии
В Ингушетии 21 семья из Херсонской области получила сертификат на приобретенье жилья
Ряд семей в Ингушетии отказались от кровной мести
На комплексное развитие сельских территорий Ингушетии получит более 800 млн рублей
В сфере АПК Ингушетии реализуется более 10 инвестиционных проектов
Ребенок отравился угарным газом в Ингушетии
Подозреваемых в незаконной рубке леса ищут правоохранители Ингушетии
Строительство завода по производству сжиженного природного газа планируется в Ингушетии
Более 23 млрд рублей инвестиций привлекли в Ингушетии в 2023 году
Очередной житель Ингушетии стал жертвой дистанционных мошенников

Главное

Яндекс.Метрика

 