За перевозку газа без документов в Ингушетии задержали грузовик
Госавтоинспекторы республики остановили на посту «Волга-20» автомашину DAF 105.410 с полуприцепом-цистерной. Во время проверки документов выяснилось, что у водителя отсутствуют диагностические карты на перевозимый опасный груз — 15,5 тонн пропана, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального МВД.
В отношении перевозчика газа составлены административные протоколы по двум статьям КоАП России, в том числе — управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД.
Тягач доставлен на стоянку ООО «Илан» в городе Сунжа, по данному факту полицией проводится проверка.