За перевозку газа без документов в Ингушетии задержали грузовик

В отношении перевозчика газа составлены административные протоколы по двум статьям КоАП России, в том числе — управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД.

Тягач доставлен на стоянку ООО «Илан» в городе Сунжа, по данному факту полицией проводится проверка.