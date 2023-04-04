Поджог

За поджог администрации села житель Ингушетии получил условный срок

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43-летний житель Назрановского района признан виновном в умышленном повреждение чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что злоумышленник ночью 9 июля прошлого года в сельском поселении Кантышево, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ранее сложившихся неприязненных отношений с одним из работников, с использованием зажигалки, через открытое окно поджег бумажные документы, лежавшие на подоконнике помещения администрации.

В результате загорелись пластиковое окно, монитор компьютера с клавиатурой и мышью, ущерб составил 22 тыс. рублей.

Назрановский районный суд признал мужчину виновным и с учетом возмещения ущерба назначил ему наказание — 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

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