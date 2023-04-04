За поджог администрации села житель Ингушетии получил условный срок

В ведомстве отметили, что злоумышленник ночью 9 июля прошлого года в сельском поселении Кантышево, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ранее сложившихся неприязненных отношений с одним из работников, с использованием зажигалки, через открытое окно поджег бумажные документы, лежавшие на подоконнике помещения администрации.

В результате загорелись пластиковое окно, монитор компьютера с клавиатурой и мышью, ущерб составил 22 тыс. рублей.

Назрановский районный суд признал мужчину виновным и с учетом возмещения ущерба назначил ему наказание — 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.