За попытку дачи взятки полицейскому житель Ингушетии ответит в суде

В марте текущего года в помещении магазина в городе Малгобеке мужчина сбыл за 200 рублей бутылку со спиртосодержащей жидкостью с наименованием «с Серебром», без документов, подтверждающих ее легальное происхождение. Также правоохранителями после осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты еще 35 аналогичных бутылок.

По прошествии пяти дней, продавец предложил полицейскому 25 тыс. рублей за прекращение в отношении него процессуальной проверки. Тот от взятки отказался и уведомил о произошедшем свое руководство.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокурором в Малгобекский городской суд.