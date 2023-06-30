Взятка

За попытку дать взятку полицейскому житель Ингушетии ответит в суде

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В Ингушетии завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя региона, который обвиняется в приготовлении к даче взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

В ведомстве напомнили, что 6 марта текущего года фигурант, находясь в салоне автомобиля, принадлежащего правоохранителю, предпринял попытку передать тому 25 тыс. рублей за не привлечение к уголовной ответственности в связи с реализацией фальсифицированной алкогольной продукции. Полицейский отказался от денег и зафиксировал преступление.

В ходе предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.

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