Наркотики

За попытку сбыть наркотики будут судить жительницу Ингушетии

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34-летняя жительница Магаса обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

По информации надзорного ведомства, женщина незаконно приобрела с целью последующего сбыта мефедрон — 371 г.

Реализовать наркотики не удалось, поскольку 31 января этого года обвиняемая была задержана правоохранителями с поличным. В ее сумке также были обнаружены 42 полимерных Zip-lock пакета, катушка изоленты и электронные весы.

Фигурантка заключена под стражу, уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Магасский районный суд.

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