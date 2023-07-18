За попытку сбыть наркотики будут судить жительницу Ингушетии

По информации надзорного ведомства, женщина незаконно приобрела с целью последующего сбыта мефедрон — 371 г.

Реализовать наркотики не удалось, поскольку 31 января этого года обвиняемая была задержана правоохранителями с поличным. В ее сумке также были обнаружены 42 полимерных Zip-lock пакета, катушка изоленты и электронные весы.

Фигурантка заключена под стражу, уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Магасский районный суд.