Наркотики

За попытку сбыть полкилограмма героина житель Ингушетии приговорен к 12 годам колонии

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31-летний житель Ингушетии признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что обвиняемый в июне прошлого года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, бесконтактным способом из тайника приобрел героин — около 500 граммов.

Наркотические средства мужчина хранил при себе и по месту жительства в городе Магасе. Его задачей было расфасовывать героин на мелкие партии, размещать в оборудованные им «закладки», отправляя отчеты с их описанием сообщнику посредством сообщений в сети «Интернет», а тот в свою очередь должен был отправлять информацию об их местоположении наркозависимым лицам.

Довести задуманное до конца у наркодилера не получилось, поскольку 25 июня 2022 года был задержан полицейскими с поличным, а наркотическое средство было изъято. Помимо этого, в ходе обыска в жилище обвиняемого были обнаружены и изъяты пистолет и 8 патронов к нему калибра 9×18мм.

Магасский районный суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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