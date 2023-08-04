За угрозу убийством житель Ингушетии отработает 100 часов

В марте текущего года марта, находясь в местности «Таргим» в горном районе республики, мужчина спровоцировал ссору со своим знакомым и угрожал ему ножом. Потерпевший угрозу воспринял как реально осуществимую.

С учетом признания своей вины, раскаяния в содеянном, суд назначил осужденному наказание в виде 100 часов обязательных работ, информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.