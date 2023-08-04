Приговор

За угрозу убийством житель Ингушетии отработает 100 часов

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Мировым судьей четырнадцатого судебного участка Ингушетии с участием государственного обвинителя прокуратуры Джейрахского района признан виновным в угрозе убийством 44-летний житель сельского поселения Долаково Назрановского района.

В марте текущего года марта, находясь в местности «Таргим» в горном районе республики, мужчина спровоцировал ссору со своим знакомым и угрожал ему ножом. Потерпевший угрозу воспринял как реально осуществимую.

С учетом признания своей вины, раскаяния в содеянном, суд назначил осужденному наказание в виде 100 часов обязательных работ, информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.

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