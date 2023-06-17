Следком

За врезку в нефтепровод на жителя Ингушетии завели дело

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За самовольное подключение к нефтепроводу в отношении 42-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, не позднее января прошлого года мужчина на окраине сельского поселения Южное Малгобекского района самовольно установил незаконную врезку в нефтепровод, причинив повреждения.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

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