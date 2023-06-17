За врезку в нефтепровод на жителя Ингушетии завели дело

По данным следствия, не позднее января прошлого года мужчина на окраине сельского поселения Южное Малгобекского района самовольно установил незаконную врезку в нефтепровод, причинив повреждения.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.