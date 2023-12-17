МЧС

Заблудившегося в лесу мужчину нашли в Ингушетии живым и здоровым

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Заблудившегося в лесу мужчину спасатели нашли живым и здоровым, информировали «Ингушетию» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.

Сообщение о том, что в лесном массиве близ сельского поселения Сурхахи Назрановского района потерялся местный житель поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону 18:45 мск 16 декабря.

В поисках были задействованы сотрудники поисково-спасательных отрядов «Эрзи» и «Ингушский», 10 добровольцев и три единицы техники. Мужчина 1989 года рождения был найден 23.15 мск в добром здравии, говорится в релизе.

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