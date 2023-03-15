Занятия по борьбе самбо будут включены в школьные уроки физкультуры
Занятия по борьбе самбо будут включены в школьные уроки физкультуры, об этом на форуме «Наука побеждать» сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Кроме того, на этом мероприятии было заявлено, что в школах, в которых идет капитальный ремонт по программе партии, будут закупать инвентарь для занятий борьбой.
Отмечается, что партия предложила включить модуль «Самбо» для подготовки и переподготовки специалистов в области физкультуры и спорта в системе вузов.