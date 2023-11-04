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Зайта Орцханова переизбрали мэром Магаса

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Зайт Орцханов переизбран на должность главы Магаса по решению депутатов городского совета, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

По словам председателя горсовета Хаваж-Багаудина Дарсигова, избранник в предельно короткий срок сумел зарекомендовать себя, как грамотный и ответственный руководитель, что и послужило поводом для утверждения его кандидатуры.

«Благодарю вас за оказанное доверие и хочу пожелать всем нам успехов в общем деле — развитии и процветании нашей столицы и республики в целом», — обратился к собравшимся мэр столицы региона.

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