Зайта Орцханова переизбрали мэром Магаса
Зайт Орцханов переизбран на должность главы Магаса по решению депутатов городского совета, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
По словам председателя горсовета Хаваж-Багаудина Дарсигова, избранник в предельно короткий срок сумел зарекомендовать себя, как грамотный и ответственный руководитель, что и послужило поводом для утверждения его кандидатуры.
«Благодарю вас за оказанное доверие и хочу пожелать всем нам успехов в общем деле — развитии и процветании нашей столицы и республики в целом», — обратился к собравшимся мэр столицы региона.