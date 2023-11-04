Зайта Орцханова переизбрали мэром Магаса

По словам председателя горсовета Хаваж-Багаудина Дарсигова, избранник в предельно короткий срок сумел зарекомендовать себя, как грамотный и ответственный руководитель, что и послужило поводом для утверждения его кандидатуры.

«Благодарю вас за оказанное доверие и хочу пожелать всем нам успехов в общем деле — развитии и процветании нашей столицы и республики в целом», — обратился к собравшимся мэр столицы региона.