Желая купить мотоцикл житель Ингушетии перевел мошеннику около 27 тыс. руб.

Отмечается, что неизвестный, представившийся Виктором Юрьевичем Гречишниковым, разместил в популярной социальной сети объявление о продаже мотоцикла «Индуро-BSE J10», стоимостью 90 тыс. рублей.

Договорившись с «продавцом», мужчина перевел ему на банковскую карту 26 тысяч 800 рублей, после чего тот отключил телефон, деньги не вернул и товар не поставил.

В действиях «Гречишникова» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России.