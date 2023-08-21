Мошенничество

Желая купить мотоцикл житель Ингушетии перевел мошеннику около 27 тыс. руб.

0

Житель Джейрахского района Ингушетии, решив купить мотоцикл, оказался очередной жертвой дистанционного мошенника, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Отмечается, что неизвестный, представившийся Виктором Юрьевичем Гречишниковым, разместил в популярной социальной сети объявление о продаже мотоцикла «Индуро-BSE J10», стоимостью 90 тыс. рублей.

Договорившись с «продавцом», мужчина перевел ему на банковскую карту 26 тысяч 800 рублей, после чего тот отключил телефон, деньги не вернул и товар не поставил.

В действиях «Гречишникова» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетии компенсируют затраты на закупку оборудования для промобъектов
Ингушетия в аутсайдерах рейтинга регионов по высоким зарплатам
Более 126 тыс. учебников закупил фонд «Сафмар» для школьников Ингушетии
В предгорной зоне Ингушетии провели очистку русла реки Фортанга
Пчеловоды Ингушетии в 2022 году собрали 600 тонн меда
В Ингушетии освободят закрытые отводные каналы для предотвращения подтоплений
Ингушский дзюдоист Умар Оздоев стал победителем всероссийских соревнований в Москве
Карту Ингушетии 1924 года представили на фестивале «Вышитая Россия»
В Ингушетии гражданку Таджикистана уличили в хищении смартфона
В Ингушетии стартовал сезон охоты на пернатую дичь
Росгвардейцы Ингушетии пресекли нарушения общественного порядка

Главное

Яндекс.Метрика

 