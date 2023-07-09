Житель Ингушетии купил в долг автомобиль и продал его
29-летний житель Малгобека обвиняется в мошенничестве, с причинением значительного ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.
Мужчина в январе 2020 года в сельском поселении Сагопши Малгобекского района, обещав через месяц погасить долг купил у местного жителя «ГАЗ-278814». Ни машину, ни денежные средства законному владельцу он так и не вернул, а автомобиль продал третьему лицу, неосведомленному о совершенном преступлении, причинив потерпевшему ущерб в размере свыше 235 тыс. рублей.
Так и не получив обещанных денег, владелец автомобиля обратился в правоохранительные органы за защитой своих прав.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокурором в Малгобекский городской суд.