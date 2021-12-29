Житель Ингушетии может отправиться за решетку на 6 лет за попытку сбыта свыше 1 кг героина

«По версии следствия, мужчина в период с мая по август 2021 года входил в состав организованной группы, занимавшейся сбытом героина. Злоумышленник изымал из тайников крупные партии наркотических средств для того, чтобы расфасовывать их на более мелкие партии, а затем вновь осуществлять закладку и реализацию разовых доз героина на территории республики. Наркотические средства он хранил по месту своего жительства. Однако довести свой умысел на сбыт наркотиков в особо крупном размере до конца он не сумел, так как его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по республике, из незаконного оборота изъято свыше 1 кг героина», — сказал собеседник.

По ходатайству обвиняемого с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сунженский районный суд Республики Ингушетия», — добавил в прокуратуре.

Материалы уголовного дела в отношении неустановленных членов организованной группы выделены в отдельное производство.