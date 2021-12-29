Криминиал

Житель Ингушетии может отправиться за решетку на 6 лет за попытку сбыта свыше 1 кг героина

0

Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, который обвиняется в попытке сбыта свыше 1 кг героина. В рамках инкриминируемой статьи фигуранту уголовного дела может грозить до 6 лет заключения, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

«По версии следствия, мужчина в период с мая по август 2021 года входил в состав организованной группы, занимавшейся сбытом героина. Злоумышленник изымал из тайников крупные партии наркотических средств для того, чтобы расфасовывать их на более мелкие партии, а затем вновь осуществлять закладку и реализацию разовых доз героина на территории республики. Наркотические средства он хранил по месту своего жительства. Однако довести свой умысел на сбыт наркотиков в особо крупном размере до конца он не сумел, так как его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по республике, из незаконного оборота изъято свыше 1 кг героина», — сказал собеседник.

По ходатайству обвиняемого с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сунженский районный суд Республики Ингушетия», — добавил в прокуратуре.

Материалы уголовного дела в отношении неустановленных членов организованной группы выделены в отдельное производство.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобекском районе наградили лучших работников домов культуры муниципалитета
В гимназии Назрановского района учащимся рассказали об обычаях и традициях ингушского народа
Национальная библиотека Ингушетии представила информационный бюллетень новых поступлений краеведческой литературы
Представители СК «Кушт» Ингушетии начнут новый сезон с Ярыгинского турнира в Красноярске
Мэрия Малгобека Ингушетии организует 29 декабря новогодние праздничные мероприятия
Во Дворце спорта «Магас» в Назрани прошли «Веселые старты»
В Малгобеке Ингушетии дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили новогодние подарки
79 новых случаев Covid-19 подтверждено в Ингушетии за сутки
В Ингушетии автомобиль БМВ опрокинулся в кювет
В музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка «На стыке двух искусств»
Музейщики Ингушетии обрадовали детей из малообеспеченных семей новогодними подарками

Главное

Яндекс.Метрика

 