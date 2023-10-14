Приговор

Житель Ингушетии осужден за незаконную рубку леса

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Суд признал виновным 49-летнего жителя сельского поселения Сурхахи Назрановского района по делу о незаконной рубке леса и приговорил к обязательным работам, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В июне прошлого года мужчина на окраине сельского поселения Сурхахи при помощи бензопилы незаконно срубил два дерева породы «Граб», тем самым причинив ущерб ГКУ «Назрановское лесничество» на сумму, более 42 тыс. рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений).

«Обвиняемый признан виновным в совершении предъявленного преступления. Ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, принимая во внимание возмещение причиненного ущерба и наличие двух малолетних детей на иждивении», — добавили в надзорном ведомстве.

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