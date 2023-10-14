Житель Ингушетии осужден за незаконную рубку леса

«В июне прошлого года мужчина на окраине сельского поселения Сурхахи при помощи бензопилы незаконно срубил два дерева породы «Граб», тем самым причинив ущерб ГКУ «Назрановское лесничество» на сумму, более 42 тыс. рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений).

«Обвиняемый признан виновным в совершении предъявленного преступления. Ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, принимая во внимание возмещение причиненного ущерба и наличие двух малолетних детей на иждивении», — добавили в надзорном ведомстве.