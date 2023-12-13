Кража

Житель Ингушетии отработает 3,5 года за кражи

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В трех кражах с вовлечением своего несовершеннолетнего родственника признан виновным 22-летний житель Малгобека, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры республики.

Отмечается, что молодой человек и его подельник в феврале текущего года проникли в подвальное помещение МКД на улице Центральная города и украли два электрических самоката стоимостью около 37 тыс. рублей.

Из подвала другого многоквартирного дома на улице Катиева была похищена газонокосилка за 8 тыс. рублей, затем электросварка и шуруповерт стоимостью также 8 тысяч рублей.

Малгобекский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя и возмещения причиненного потерпевшим ущерба приговорил фигуранта к 3,5 годам принудительных работ.

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