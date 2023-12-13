Житель Ингушетии отработает 3,5 года за кражи

Отмечается, что молодой человек и его подельник в феврале текущего года проникли в подвальное помещение МКД на улице Центральная города и украли два электрических самоката стоимостью около 37 тыс. рублей.

Из подвала другого многоквартирного дома на улице Катиева была похищена газонокосилка за 8 тыс. рублей, затем электросварка и шуруповерт стоимостью также 8 тысяч рублей.

Малгобекский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя и возмещения причиненного потерпевшим ущерба приговорил фигуранта к 3,5 годам принудительных работ.