Криминиал

Житель Ингушетии ответит в суде за наезд на пешехода и продажу наркотиков

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Прокуратурой Назрановского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Ингушетии, обвиняемого в наезде на пешехода 30 апреля 2021 года и незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, злоумышленник 30 апреля 2021 года, не имея права управления транспортными средствами, за рулем автомобиля марки «Мерседес-Бенц ML 550 4 Matic» на улице Тутаевой в Назрани совершил наезд на 32-летнего пешехода. В результате данного ДТП мужчине были причинены тяжкие телесные повреждения. Он же незаконно приобрел для дальнейшего сбыта и распространения на территории республики наркотические средства «ацетилкодеин», 6-моноацетилморфин и героин (диацетилморфин)», — сказал собеседник.

По его словам, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.

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