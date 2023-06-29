Житель Ингушетии перечислил мошенникам 1,7 млн рублей, оформленные в кредит
Житель Ингушетии оформил на свое имя два кредита на сумму свыше 2,1 млн рублей по рекомендации телефонного мошенника, представившегося работником банка, сообщили газете «Ингушетии» в правоохранительных органах.
«Мужчина сначала оформил два кредита на сумму свыше 2,1 млн рублей. После, мошенник вынудил поехать его в отделение «ВТБ» банка во Владикавказе и перевести 1,7 млн рублей на неизвестный банковский счет», — сказал собеседник.
По его словам, в действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренные статье 159 УК РФ (мошенничество).