Житель Ингушетии перечислил мошенникам 1,7 млн рублей, оформленные в кредит

«Мужчина сначала оформил два кредита на сумму свыше 2,1 млн рублей. После, мошенник вынудил поехать его в отделение «ВТБ» банка во Владикавказе и перевести 1,7 млн рублей на неизвестный банковский счет», — сказал собеседник.

По его словам, в действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренные статье 159 УК РФ (мошенничество).