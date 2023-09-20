Энергоснабжение

Житель Ингушетии поблагодарил энергетиков за оперативность и ответственное отношение к работе

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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» реализовали комплекс технических мероприятий для технологического присоединения домовладения жителя города Сунжи, сообщает пресс-служба компании.

Турпал-Али Героев, приобретя земельный участок на улице Жукова, направил в энергокомпанию заявку на льготное подключение к электрическим сетям. Место для «крепости» семья выбрала отдаленное, что не помешало энергетикам исполнить запрос.

Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения новосела, специалисты Сунженских районных электрических сетей на первом этапе построили воздушную линию электропередачи 6 кВ общей протяжённостью порядка километра. Оперативно-ремонтная бригада смонтировала 18 железобетонных опор и 2,5 километра самонесущего изолированного провода (СИП). СИП обладает высокими эксплуатационными характеристиками, устойчив к нагрузкам и обеспечивает защиту от несанкционированных подключений.

На втором — энергетики установили на участке новый трансформатор мощностью 25 кВА. И заключительным шагом стало строительство участка воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 60 метров.

Реализация проекта позволила выдать запрошенную потребителем мощность в объеме 15 кВт, обеспечив семье свет и тепло.

«Хорошо, что вы есть. И спасибо большое за оперативность, качество, отзывчивость и ответственное отношение к своей работе. От всей души желаю вам довольства Всевышнего», — отметил Турпал-Али Героев.

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