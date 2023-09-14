Житель Ингушетии подозревается в попытке вступить в вооруженные силы Украины

Как сообщили «Ингушетии» в правоохранительных органах республики, «гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС Российской Федерации».

В отношении задержанного следственным отделом управления Федеральной службы безопасности по республике в сентябре текущего года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника).