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Житель Ингушетии подозревается в попытке вступить в вооруженные силы Украины

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Управлением ФСБ России по Ингушетии задержан житель региона при попытке выезда из России для вступления в вооруженные силы Украины.

Как сообщили «Ингушетии» в правоохранительных органах республики, «гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС Российской Федерации».

В отношении задержанного следственным отделом управления Федеральной службы безопасности по республике в сентябре текущего года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника).

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