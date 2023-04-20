Житель Ингушетии подозревается в пособничестве террористам

По данным следствия, с 2020 года по 2022 год, подозреваемым оформлены на свое имя 4 банковские карты, которые в последующем были переданы за ежемесячное денежное вознаграждение лицу, осуществлявшему денежные сборы в размере более 750 тыс. рублей, под видом благотворительной деятельности в социальных сетях. Собранные средства после использовались для финансирования террористической деятельности.

19 апреля текущего года мужчина был задержан сотрудниками управления ФСБ по Ингушетии.

С фигурантом проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.