Житель Ингушетии подозревается в пособничестве террористам
В отношении 41-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по подозрению в пособничестве террористам, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.
По данным следствия, с 2020 года по 2022 год, подозреваемым оформлены на свое имя 4 банковские карты, которые в последующем были переданы за ежемесячное денежное вознаграждение лицу, осуществлявшему денежные сборы в размере более 750 тыс. рублей, под видом благотворительной деятельности в социальных сетях. Собранные средства после использовались для финансирования террористической деятельности.
19 апреля текущего года мужчина был задержан сотрудниками управления ФСБ по Ингушетии.
С фигурантом проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.