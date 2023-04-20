Следком

Житель Ингушетии подозревается в пособничестве террористам

0

В отношении 41-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по подозрению в пособничестве террористам, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, с 2020 года по 2022 год, подозреваемым оформлены на свое имя 4 банковские карты, которые в последующем были переданы за ежемесячное денежное вознаграждение лицу, осуществлявшему денежные сборы в размере более 750 тыс. рублей, под видом благотворительной деятельности в социальных сетях. Собранные средства после использовались для финансирования террористической деятельности.

19 апреля текущего года мужчина был задержан сотрудниками управления ФСБ по Ингушетии.

С фигурантом проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии 5 тыс. малоимущих семей получили продуктовые наборы от фонда «Сафмар» Гуцериева
Четырехмесячного младенца нашли на улице в Ингушетии
Троих бывших полицейских будут судить в Ингушетии за мошенничество и грабеж
Прокуратура Ингушетии потребовала обеспечить лекарственными препаратами ребенка-инвалида
Предприниматели Ингушетии могут подать заявку на участие в программе строительства модульных гостиниц
Благоустройство улицы в селе Яндаре Ингушетии взяли на контроль в полпредстве в СКФО
«Ингушмелиоводхоз» предупреждает о пуске воды в Алханчуртский канал 24 апреля
Единороссы проверили ход строительства школы на 720 мест в селе Сурхахи Ингушетии
Экс-главу села из Ингушетии обвинили в махинациях с землями на 30 млн руб.
Из Ингушетии в зону СВО отправили партию внедорожников для бойцов
Педагоги из Ингушетии участвовали в Форуме классных руководителей

Главное

Яндекс.Метрика

 