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Житель Ингушетии подозревается в реализации контрафактного алкоголя

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Правоохранители Ингушетии в сельском поселении Вежарий Малгобекского района выявили факт реализации спиртосодержащей продукции, без соответствующих документов.

Всего изъято 19 полулитровых бутылок алкоголя с признаками фальсификации, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В отношении продавца спиртных напитков следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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