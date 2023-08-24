Житель Ингушетии подозревается в реализации контрафактного алкоголя

Всего изъято 19 полулитровых бутылок алкоголя с признаками фальсификации, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В отношении продавца спиртных напитков следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).