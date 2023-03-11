Житель Ингушетии получил 1,5 года колонии и штраф за хранение гранаты

Судом установлено, что мужчина по месту своего жительства в сельском поселении Экажево хранил самодельную ручную гранату, которая была обнаружена и изъята сотрудниками УФСБ по республике 25 октября прошлого года.

С учетом того, что на иждивении обвиняемого находятся двое малолетних детей, приговором Назрановского районного суда ему назначено наказание — один год 6 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он заплатит штраф 50 тыс. рублей.