Приговор

Житель Ингушетии получил 1,5 года колонии и штраф за хранение гранаты

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27-летний житель Назрановского района признан виновным в незаконном хранении взрывного устройства, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.

Судом установлено, что мужчина по месту своего жительства в сельском поселении Экажево хранил самодельную ручную гранату, которая была обнаружена и изъята сотрудниками УФСБ по республике 25 октября прошлого года.

С учетом того, что на иждивении обвиняемого находятся двое малолетних детей, приговором Назрановского районного суда ему назначено наказание — один год 6 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он заплатит штраф 50 тыс. рублей.

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