Кража

Житель Ингушетии получил 1,5 года колонии за кражу чужого автомобиля

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В краже с причинением значительного ущерба признан виновным 21-летний житель Ингушетии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Молодой человек в феврале прошлого года в новом микрорайоне сельского поселения Яндаре Назрановского района, воспользовавшись буксиром прицепил к своей машине чужой припаркованный автомобиль «ВАЗ-21099», после чего скрылся.

Похищенный автомобиль фигурант продал третьему лицу, не осведомленному о совершении преступления, причинив владелице автомашины значительный материальный ущерб на сумму свыше 53 тыс. рублей.

Вскоре правоохранителями была установлена его причастность к преступлению, а автомобиль возвращен законной владелице.

Приговором Назрановского районного суда с учетом позиции государственного обвинителя, наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка, гражданину назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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