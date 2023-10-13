Житель Ингушетии получил условный срок за хищение пенсии умершей матери

«Мужчина, заведомо зная о смерти своей матери, с декабря 2021 по сентябрь 2022 года совершал хищение денежных средств. При этом он в компетентные органы власти о смерти матери не сообщал, так как понимал, что начисляемая пенсия будет приостановлена», — рассказал собеседник.

По его словам, он причинил пенсионному фонду ущерб на сумму 278 тыс. рублей.

Мужчина признан виновным по п. «г» части 3 статьи 158 УК России (кража, совершенная с банковского счета).

Приговором Магасского района суда осужденный получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Отмечается, что постановлением суда удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с осужденного всей суммы причинённого ущерба.