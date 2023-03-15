Приговор

Житель Ингушетии получил условный срок за махинации с жильем

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53-летний житель республики Магасским районным судом признан виновным в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

По его словам, мужчина, не обладая статусом вынужденного переселенца в результате военного конфликта на территории Чечни и не имея правовых оснований для его получения, предоставил в министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона поддельные документы для предоставления ему социальной выплаты для приобретения жилья.

«При этом он среди прочих документов представил фиктивное уведомление об отсутствии у члена его семьи какой-либо недвижимости, хотя на тот момент являлся собственником трех домовладений, общей площадью 337 квадратных метров и земельного участка — 600 квадратных метров», — сказал собеседник издания.

На этом основании в 2019 году ему был выдан государственный жилищный сертификат в сумме около 4 млн рублей, на который он приобрел дом в городе Назрани. В том же году продал его, а деньгами  распорядился по своему усмотрению.

Мужчине судом назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Причиненный ущерб государству будет взыскан с осужденного в порядке гражданского судопроизводства.

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