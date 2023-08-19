Житель Ингушетии пойдет под суд за хранение героина
25-летний житель Ингушетии обвиняется в «незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что мужчина в городе Карабулаке из «закладки» приобрел 3,79 граммов героина. Наркотик был обнаружен правоохранителями в июне текущего года в ходе личного досмотра фигуранта.
Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Карабулакский районный суд, говорится в релизе.