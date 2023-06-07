Житель Ингушетии продал купленный в долг КамАЗ и присвоил более 450 тыс. рублей

Мужчина 36 лет в марте прошлого года купил у жителя сельского поселения Долаково КамАЗ-5511, обещав, что отдаст деньги через два месяца. Вместо этого, он продал грузовик третьему лицу, причинив потерпевшему материальный ущерб в размере свыше 450 тыс. рублей.

Не получив в течение 6 месяцев обещанных денег, владелец машины обратился в правоохранительные органы.

Назрановский районный суд, с учетом позиции государственное обвинителя, наличия на иждивении 4 детей, назначил обвиняемому наказание в виде 2-х лет 7 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.