Житель Ингушетии за сутки успел продать угнанную иномарку и потратить вырученные деньги

Ранее наше издание информировало, что в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району обратился местный житель с заявлением о том, что примерно в 3 часа ночи 19 ноября неизвестный путем свободного доступа украл его автомашину Volvo 940, стоимостью 300 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК России (кража в крупном размере).

Накануне правоохранители во время проведения оперативно-разыскных мероприятий установили и доставили в отдел гражданина, который сознался в хищении. По словам мужчины, иномарку он продал за 80 тыс. рублей, а вырученные средства потратил.

Автомобиль изъят и доставлен в ОМВД России по Назрановскому району.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции злоумышленник водворен в специальное помещение для задержанных лиц.