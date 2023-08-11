Житель Ростовской области получил в Ингушетии 8 лет тюрьмы за попытку сбыть наркотики

Судом установлено, что мужчина, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в июле прошлого года прибыл в столицу республики, где бесконтактным способом приобрел мефедрон и арендовал квартиру для временного проживания с целью последующего сбыта наркотического средства через «закладки».

21 июля 2022 года он обустроил в Магасе тайник и заложил 19,50 граммов мефедрона. Затем приобрел еще одну партию синтетического наркотика, расфасованного в 20 полимерных свертков, массой 96, 37 граммов.

Довести свой преступный умысел до конца осужденный не сумел, поскольку был задержан правоохранителями с поличным.

Магасский районный суд назначил фигуранту наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.