Житель села Сагопши Ингушетии за счет собственных средств прорубил водозаборную скважину

Глава сельского поселения Сагопши Корейш Цокиев посетил новый гидрообъект и произвёл его запуск.

«На данный момент скважина проходит этап «раскачивания» чтобы вывести мелкие частицы грунта и песка. Вода еще должна пройти лабораторную проверку качества», — отметил Цокиев.

Администрация и жители села выражают благодарность всем, кто оказал финансовую помощь и принял участие в работах по монтажу и запуску водозабора.

Напомним, что жители Сагопши и ряд других населенных пунктов имеют проблемы с водоснабжением и им в постоянном режиме, транспортом правительственного специального АТП, осуществляется подвоз воды.