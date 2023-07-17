Водоснабжение

Житель села Сагопши Ингушетии за счет собственных средств прорубил водозаборную скважину

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Житель сельского поселения Сагопши профинансировал бурение новой водозаборной скважины и установил насосную систему на территории поселения. Далее совместно с энергетиками водоисточник подключили к электрическим сетям, чтобы перекачивать воду на поверхность. Об этом сообщила пресс-служба администрации Малгобекского района.

Глава сельского поселения Сагопши Корейш Цокиев посетил новый гидрообъект и произвёл его запуск.

«На данный момент скважина проходит этап «раскачивания» чтобы вывести мелкие частицы грунта и песка. Вода еще должна пройти лабораторную проверку качества», — отметил Цокиев.

Администрация и жители села выражают благодарность всем, кто оказал финансовую помощь и принял участие в работах по монтажу и запуску водозабора.

Напомним, что жители Сагопши и ряд других населенных пунктов имеют проблемы с водоснабжением и им в постоянном режиме, транспортом правительственного специального АТП, осуществляется подвоз воды.

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