Жителей и гостей Ингушетии просят принять участие в социсследовании в сфере туризма
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с автономной организацией «Группа Б1» проводит до 25 марта 2023 года исследование, включающее два опроса с целью анализа текущего спроса и предложения в сфере гостеприимства и туризма.
Опросы на темы «Внутренний туризм в 2022-2023: опрос представителей туристической отрасли», «Отдыхаем в России. Где были? Что видели? Куда поедете?» будут проходить на платформе Leader-ID.
Цель исследования — анализ изменений в сфере гостеприимства и туризма в 2022 году, предпочтений и ожиданий туристов от отдыха в 2023 году на территории Российской Федерации, а также оценки удовлетворенности туристов услугами, оказываемыми представителями российской туристической отрасли,
Как отметили в Комтуризма республики, по результатам исследования агентство сформирует аналитический отчет. Полученные данные помогут представителям туристической отрасли скорректировать предпринимательскую деятельность, исходя из ожиданий потребителей услуг, и акцентировать ее на актуальных запросах современных путешественников.