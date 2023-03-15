Жителей и гостей Ингушетии просят принять участие в социсследовании в сфере туризма

Опросы на темы «Внутренний туризм в 2022-2023: опрос представителей туристической отрасли», «Отдыхаем в России. Где были? Что видели? Куда поедете?» будут проходить на платформе Leader-ID.

Цель исследования — анализ изменений в сфере гостеприимства и туризма в 2022 году, предпочтений и ожиданий туристов от отдыха в 2023 году на территории Российской Федерации, а также оценки удовлетворенности туристов услугами, оказываемыми представителями российской туристической отрасли,

Как отметили в Комтуризма республики, по результатам исследования агентство сформирует аналитический отчет. Полученные данные помогут представителям туристической отрасли скорректировать предпринимательскую деятельность, исходя из ожиданий потребителей услуг, и акцентировать ее на актуальных запросах современных путешественников.