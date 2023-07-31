Жителей Ингушетии попросили выбирать маршруты в обход реконструируемой улицы в Сунже

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В Сунже с понедельника до середины августа закроют движение для автотранспорта на улице Дружбы в связи с реконструкцией, сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.

«На время проведения работ по благоустройству улицы Дружбы от ул. Висаитова до Фестивальной с 31 июля по 15 августа будет перекрыто движение для автотранспорта», — сказал представитель мэрии.

Власти Сунжи обратились к автомобилистам с просьбой выбирать маршруты в обход обновляемой артерии. Реконструируемую улицу можно объехать по ул. Мира и Чаниева, не мешая работе дорожников.

Напомним, на упомянутой дороге в скором времени появятся асфальт, новая ливневая система, тротуар и освещение.

 

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