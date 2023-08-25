Жителей Ингушетии приглашают на ярмарку вакансий с участием работодателей из Самарской области
В мэрии Назрани напомнили жителям республики, что сегодня в 15 часов в городском Дворце культуры состоится ярмарка вакансий.
«Приглашаем всех желающих принять участие в этом мероприятии и воспользоваться возможностью получить актуальную информацию о трудоустройстве на АО «АвтоВАЗ» и других предприятиях Самарской области», — отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Ранее «Ингушетия» сообщала, что Минтруд региона совместно с представителями органов службы занятости населения и работодателями Самарской области 25 августа проведет ярмарку вакансий.