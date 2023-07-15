Жители части Назрани и перинатальный центр остались без воды из-за аварии

«Мы прикладываем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды. Однако для этого требуется значительный ремонт», — сообщается в Телеграм-канале ГУП «ИнгушрегионВодоканал».

Отмечается, что кабель для восстановления работы нужно закупить и привезти из соседнего региона, поэтому работы по его замене могут занять некоторое время.

Предположительно в 17 часов начнется первый этап ремонтных работ. «Мы надеемся, что они будут завершены в ближайшее время. Приносим свои извинения за неудобства», — говорится в сообщении.