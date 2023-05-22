Жители Ингушетии получили возможность подать заявление на службу по контракту через Госуслуги

В ведомстве отметили, что через специальную страницу на портале все желающие смогут узнать ответы на популярные вопросы о военной службе по контракту. В одном месте собрана информация о критериях отбора, получаемых льготах, размере денежного содержания.

Согласно пошаговой инструкции, чтобы подать заявление, необходимо открыть страницу на Госуслугах, нажав на баннер «Военная служба по контракту» на главной странице. При необходимости можно воспользоваться цифровым помощником Максом; нажать на кнопку «Подать заявление»; заполнить открывшуюся анкету — удобство составляет то, что часть личных данных автоматически уже попадет в анкету; отправить заявку.

Отмечается, что электронная форма подачи заявки имеет ряд преимуществ. Главное из них — экономия времени. Так, подача заявления через портал займет не более 3 минут. Регистрация заявления в военном комиссариате занимает около 1 часа, столько же времени требуется на рассмотрение заявления и назначения времени приема.

Напомним, на Госуслугах заявление на службу по контракту будут рассматривать не более 2 рабочих дней. Затем в личный кабинет заявителя на Госуслугах придет уведомление о дате и времени прибытия в военный комиссариат.