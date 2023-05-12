Жители Ингушетии предпочитают копить на дом, чем путешествовать и обращаться к психологу

Крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России Head Hunter (hh. ru) провела опрос среди сотрудников и соискателей из СКФО, в том числе Ингушетии, и выяснила, на что они не готовы тратить свою зарплату, а какие поводы, наоборот, считают достойными даже крупных затрат.

По информации крупнейшей в России онлайн-платформы по поиску работы и подбору сотрудников hh. ru, самой нерациональной тратой 76% жителей Ингушетии и СКФО считают покупку брендовых вещей. Отмечается, что в данном вопросе мужчины и женщины оказались солидарны. В профессиональном разрезе больше всего тех, кто не готов тратить свою зарплату на бренды, оказалось в сфере «Наука, образование» (83%), а меньше всего — в сфере «Закупки» (71%).

Второе, на что меньше всего хочется тратить денежных средств, по мнению жителей республики, оказалось питание в кафе и ресторанах (59%), на третьем — beauty- и SPA-услуги (53%). Также в топ-5 вошли сеансы с психологом (49%) и постоянные походы в кино и театр (45%). Больше трети (34%) опрошенных респондентов считают нерациональным тратиться на свадебное путешествие, 30% считают излишними еженедельные походы по магазинам, а 26% не готовы тратить деньги на постоянные поездки по России и за границу. 19% считают нерациональной тратой покупку новой машины. Покупку квартиры или дома назвали нерациональным вложением средств лишь 5% жителей региона.

В тоже время приоритетными сферами для накоплений 60% жителей Ингушетии и СКФО назвали финансовую подушку безопасности, 51% — покупку недвижимости (квартиры, дома или дачи), 30% — траты на здоровье. Четверть опрошенных (25%) считают, что оправданно откладывать деньги на образование детей, 21% — на машину. Для 17% жителей республики достойным поводом для накоплений может стать отпуск, для 12% — важные события в жизни (например, свадьба).