Диспансеризация

Жители Ингушетии смогут пройти бесплатную диспансеризацию в единый день голосования

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В правительстве Ингушетии обратили внимание жителей республики, что в единый день голосования, помимо участия в демократическом процессе, у них есть возможность бесплатно пройти диспансеризацию.

«В день голосования 10 сентября на избирательных участках каждый желающий сможет пройти диспансеризацию и иммунизацию», — отмечается в ТГ регионального кабинета министров.

«Диспансеризация это — комплексная медицинская процедура, которая позволяет вам проверить свое здоровье и получить профессиональную оценку своего физического и психического состояния. Она включает в себя различные обследования, анализы и консультации врачей, что помогает выявить возможные проблемы и ранние признаки заболеваний», — говорится в релизе.

Напомним, сегодня в республике проходят выборы депутатов местных органов власти. 

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