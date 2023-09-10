Жители Ингушетии смогут пройти бесплатную диспансеризацию в единый день голосования

«В день голосования 10 сентября на избирательных участках каждый желающий сможет пройти диспансеризацию и иммунизацию», — отмечается в ТГ регионального кабинета министров.

«Диспансеризация это — комплексная медицинская процедура, которая позволяет вам проверить свое здоровье и получить профессиональную оценку своего физического и психического состояния. Она включает в себя различные обследования, анализы и консультации врачей, что помогает выявить возможные проблемы и ранние признаки заболеваний», — говорится в релизе.

Напомним, сегодня в республике проходят выборы депутатов местных органов власти.